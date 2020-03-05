علاوي يكشف طلبات الكتل لتمرير كابينته.. وسبب اعتذاره

2020/03/05 | 13:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محمد توفيق علاوي، عن الاسباب التي دفعته الى الاعتذار عن التكليف بتشكيل الحكومة العراقية....

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