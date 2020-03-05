المباريات في المغرب من دون جمهور بشكل رسمي

2020/03/05 | 13:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أنه اعتباراً من اليوم الخميس، ستقام مباريات كرة القدم “في جميع البطولات والدرجات” بدون جمهور، إزاء خطر فيروس كورونا رغم اكتشاف حالة إصابة واحدة به في البلاد.وقال الاتحاد في بيان إن “جميع مباريات كرة القدم في جميع البطولات والدرجات ستقام بدون جمهور”.وأضاف “اتخذ هذا القرار بالتنسيق مع السلطات […]

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