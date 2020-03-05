القبض على “الساحر” البرازيلي رونالدينيو في باراغواي!

2020/03/05 | 13:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ألقت السلطات في باراغواي القبض على النجم البرازيلي رونالدينيو، لحمله جواز سفر مزور، كتب به أنه من مواطني البلد اللاتيني.وأعلنت وزارة الداخلية القبض على صاحب الـ39 عاما وشقيقه روبرتو مساء الأربعاء، داخل أحد المنتجعات.وقالت مصادر داخل جهاز الشرطة، إنه تم العثور على جوازي سفر مزورين داخل الفندق.وتم منع لاعب […]

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