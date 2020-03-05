حراك “مضاد” لقرار منع الاغاني الشعبية.. شاكوش ورمضان بصدد تأسيس “نقابة موازية” عنادًا بهاني شاكر!

2020/03/05 | 13:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت وسائل اعلام مصرية عن سعي الفنان المصري حسن شاكوش مغني الأغنية الشهيرة “بهوايا وانت قاعدة معايا” يسعى لتشكيل تحالف قوي من الفنانين الشعبيين لعمل نقابة موازية لنقابة الموسيقيين الفنان التي يرأسها الفنان المصر هانى شاكر.وذكرت وسائل الاعلام عن مقربين من شاكوش، أنَّ “حسن شاكوش والفنان عمر كمال وبدعم كبير […]

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