الزراعة النيابية: دعم المنتوج المحلي قد اعطى ثماره خلال ازمة كورونا

2020/03/05 | 13:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ذكرت لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية، اليوم الخميس، ان دعم المنتوج المحلي الذي عملت عليه اللجنة قد اعطى ثماره بشكل واضح خلال ازمة كورونا.

وقال عضو اللجنة النائب علي البديري، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "تجربة العراق مع فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية بأغلاق الحدود والتشديد على دخول البضائع المستوردة دون ان تتأثر الاسواق المحلية بتقليل الاستيراد للمحاصيل الزراعية هو دليل نجاح خطط تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل والمنتجات الحيوانية".

واضاف، ان "خطوات دعم المنتوج المحلي التي عملنا عليها طيلة السنوات السابقة وبتنسيق مستمر مع الجهات التنفيذية المعنية بالامر، قد اعطت ثمارها بشكل واضح خلال ازمة كورونا"، مبيناً انه "ولولا تلك الاجراءات لكان الوضع الداخلي اخطر من كورونا نفسها بحال شحة المواد المستوردة وغلاء الاسعار الفادح نتيجة غلق الحدود وتشديد الاجراءات على المنافذ الحدودية".

واشار الى ان "هذا النجاح يجعلنا امام ضرورة واجبة بان يكون ضمن اولويات البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المقبل هو وضع الخطط والاجراءات لضمان تحصين هذا النجاح وتوفير كافة السبل لاستمرار الاكتفاء الذاتي وتوسعة الانواع التي فيها اكتفاء وصولا الى تحقيقه ايضا بالمجال الصناعي وليس الزراعي فقط".

وشدد على "اهمية دعم اعضاء البرلمان لهذه الجهود ووضع كافة التشريعات اللازمة لدعم المنتج المحلي وحماية المستهلك لان هذه الخطوات هي السبيل الوحيد لتقوية البلد وتحقيق النهوض له على شتى المجالات وتحريره من قيود التبعية الخارجية، لان الامن الغذائي لا يقل اهمية عن الامن الوطني".

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