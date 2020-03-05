مقترح برلماني لوزارة التربية لاستمرار الدراسة دون الحاجة للدوام

2020/03/05 | 13:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادقدمت النائب ايناس المكصوصي، اليوم الخميس، مقترحا لتدارك الاوقات العصيبة التي أثرت على دراسة الطلبة في المراحل كافية، فيما تلخص المقترح بتقديم الدروس عبر التلفاز بدلا من تعطيل الدوام بسبب “كورونا”.وذكر المكتب الاعلامي للنائب في بيان، مطالبة وزارة التربية، بالتنسيق مع هيئة الاعلام والاتصالات، لبث المحاضرات التربوية لطلبة المراحل الابتدائية والمتوسطة والاعدادية، على قناة التلفزيون الرسمية”.

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