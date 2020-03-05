حقوق الإنسان تنتقد إشراك القوات الأمنية بالتعامل مع مرضى فيروس كورونا

2020/03/05 | 13:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، إشراك القوات الأمنية بالتعامل مع مرضى كورونا، مشيراً إلى أن المريض ليس مجرماً.وقال البياتي في تغريدة على تويتر انه لا يوجد ما يبرر إشراك القوات الأمنية في التعامل مع المرضى أو ذويهم، … Readmore

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