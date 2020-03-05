عمليات الرافدين توضح حقيقة تعرض

2020/03/05 | 13:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواردت أنباء عبر وسائل إعلامية عراقية عن مهاجمة مجموعة إرهابية "سجن الحوت" في محافظة ذي قار، والذي ذاع صيته لكونه يضم عددا من أخطر متشددي تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، ويخضع لحراسة أمنية مشددة.

هذه الأخبار دفعت قيادة عمليات الرافدين لإصدار بيان ينفي كل المعلومات المثارة بشأن السجن والسجناء.

وقال قائد عمليات الرافدين اللواء الركن جبار الطائي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الأنباء التي تحدثت عن قيام مجموعة إرهابية بمهاجمة سجن الناصرية المركزي (سجن الحوت) عارية عن الصحة".

وأوضح أن المنطقة تشهد نزاعا عشائريا بين أفراد من عشيرة آل غزّي على قطعة أرض وقد تم حسم الموضوع ولم تجر أي عمليات اعتقال.

وأضاف أن "الوضع العام في مدينة الناصرية مستقر، ولا توجد أي حوادث تذكر، عدا الحوادث الجنائية البسيطة"، لافتاً إلى أن "المنشآت النفطية وساحات التظاهر مؤمنة بالكامل".

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