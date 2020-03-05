سائرون: التوافق على ترشيح نفس الاسماء المتداولة لرئاسة الحكومة أمر غير صحيح

2020/03/05 | 13:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف سائرون أن مصداقية القوى والكتل السياسية عادت مرة أخرى على المحك بالتزامها بالدستور ومواده الخاصة باختيار مرشح الحكومة الجديدة.

وقال عضو سائرون سلام الشمري في تصريح، إن التوافق على ترشيح نفس الاسماء المتداولة لرئاسة الحكومة أمر غير صحيح وسيصعد من الازمة الحالية ويعطي دليلا آخر على عدم تجاوب بعض الكتل السياسية مع المطالب الشعبية، مشددا على اهمية الوصول الى شخصية مستقلة بهوية وطنية غير جدلية لهذا المنصب ببرنامج حكومي واضح يهيئ الاجواء لتنفيذ المطالب والعمل على إخراج القوات الاميركية بعيدا عن التأخير والتسويف.

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