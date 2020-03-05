مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح تخصيص 8.3 مليار دولار لمواجهة كورونا

2020/03/05 | 13:14 - المصدر: قناة التغيير

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وافق مجلس النواب الأميركي لصالح مشروع قانون ينص على تخصيص ثمانية مليارات وثلاثمئة مليون دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وتم إعداد صيغة المشروع بالتوافق بين الحزبين الرئيسين في مجلس النواب وبتصويت اربعمئة وخمسة عشر عضوا على المشروع، إذ يعد هذا المبلغ أكبر من المبلغ الذي كان قد طلبه الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الكونغرس والبالغ مليارين وخمسمئة مليون دولار.

هذا، ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ القرار هذا اليوم وفي حال تمريره سيتم ارساله الى الرئيس الأميركي للتوقيع عليه.

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