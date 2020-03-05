2020/03/05 | 13:15 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا ترفع النقاب لــ اول مرة عن سبب تواجد "سليماني" في العراق قبل مقتله ..!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امريكا ترفع النقاب لــ اول مرة عن سبب تواجد "سليماني" في العراق قبل مقتله ..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).