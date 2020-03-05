في تحدٍ للقوى الكبرى… إيران ترفع مخزون اليورانيوم المخصب 3 أضعاف

2020/03/05 | 13:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت تقارير خاصة بالطاقة الذرية، أن إيران رفعت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، إلى ثلاثة أضعاف منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 2019، مشيرة إلى أن ذلك يعكس قفزة كبيرة في

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