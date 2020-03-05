كربلاء: إلغاء خطبة الجمعة ليوم غد في الصحن الحسيني الشريف

2020/03/05 | 13:18 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت إدارة الصحن الحسيني الشريف انه بالنظر الى الظرف الصحي الراهن ورعاية الى ما دعت اليه دائرة صحة كربلاء المقدسة من الامتناع عن عقد التجمعات الكبيرة في هذه الايام.فقد […]

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