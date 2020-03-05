الصحة تسجل ثاني حالة وفاة لأحد المصابين بفيروس كورونا في بغداد

2020/03/05 | 13:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة تسجيل ثاني حالة وفاة لأحد المُشخصين سابقاً بالإصابة بفيروس كورونا في بغداد.

وأكد المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان، وفاة ثاني شخص بفيروس كورونا المستجد في بغداد لشخص يبلغ من العمر خمسة وستين عاما ويعاني من امراض مزمنة عديدة.

ودعا البدر جميع المواطنين الى الالتزام بالتوصيات والمقررات التي تعمل على منع انتقال العدوى، مشددا على ضرورة قيام وسائل الاعلام بنشر رسائل توعوية تثقيفية فيما يخص طرق الوقاية من فيروس كورونا.

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