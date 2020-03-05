حالات إصابة كورونا المعلنة رسميًا في الدول العربية

2020/03/05 | 13:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت 56 البحرين 49 العراق 32 الامارات 21 عمان 15 الجزائر 12 لبنان 13 قطر 8 عُمان 3 الجزائر 3 السعودية 1 تونس 1 الاردن 1 المغرب 1

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