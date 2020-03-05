كوليبالي لن يكون جاهزًا لخوض موقعة برشلونة

2020/03/05 | 13:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ...كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الخميس، عن موقف كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، من خوض مباراة برشلونة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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