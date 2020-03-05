وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة خافيير دي كوييار عن مئة عام

2020/03/05 | 13:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليما-(أ ف ب) – توفي الأربعاء في البيرو الأمين العام السابق للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كوييار، الذي ترأس المنظمة الأممية خلال الحرب العراقية الايرانية وايضا خلال الحرب الاهلية في السلفادور، وفق ما أعلنت عائلته.وقال ابنه فرانسيسكو بيريز دي كوييار لراديو “ار بي بي” البيروفي “توفي والدي بعد اسبوع حافل بالتعقيدات عند الساعة 8,09 […]

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