هلع كورونا من تعطيل 300 مليون طالب الى تعليق العُمرة وتأجيل فيلم جيمس بوند و اغلاق المغطس المقدس

2020/03/05 | 13:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين (أ ف ب) – لندن -باريس -الزمان بات نحو 300 مليون طالب محرومون من الدراسة الخميس حيث أصبحت إيطاليا آخر دولة تغلق مدارسها وجامعاتها في محاولة لوقف انتشار وباء كوفيد-19 الذي يثير هلعا في العالم ويهدد الاقتصاد العالمي.وفي فرنسا أعلن مزار السيدة العذراء في لورد الذي يجتذب سنويا ملايين الكاثوليك من انحاء العالم، […]

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