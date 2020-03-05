بالوثيقة … قبيلة عراقية تمنع مجالس الفاتحة بسبب كورونا

2020/03/05 | 13:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت قبيلة الغزالات، عن منعها إقامة الفواتح والمشيات والتجمعات والأعراس في الوقت الحاضر.وقالت القبيلة في وثيقة موقعة من الشيخ حسن شلاكة كريم ، ان هذا الاجراء اتى لوجود خطر على الناس بسبب فيروس كورونا.

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