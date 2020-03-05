2020/03/05 | 13:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المحلل السياسي احمد الشريفي، بان مبادرة الامين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، هي المخرج الامثل للازمة الحالية فيما يخص تشكيل الحكومة.وقال الشريفي لـ”العهد نيوز” اليوم الخميس، ان “مجلس النواب لم يشهد لغاية اللحظة اي اتفاق على شخصية معينة لتكليفها بمنصب رئاسة الوزراء”.واضاف الشريفي ان “المقترح الذي قدم من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشريفي لـ”العهد نيوز”: مبادرة الشيخ الخزعلي بشان تشكيل الحكومة هي المخرج الامثل وارضاء المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشريفي لـ”العهد نيوز”: مبادرة الشيخ الخزعلي بشان تشكيل الحكومة هي المخرج الامثل وارضاء المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).