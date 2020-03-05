الحكمة: الكتل الكبيرة تخشى التراجع انتخابياً إذا ما أجريت الانتخابات المبكرة قريباً

2020/03/05 | 13:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…أكد مدير مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم صلاح العرباوي أن الكتل السياسية الكبيرة تخشى التراجع انتخابياً، إذا ما أجريت الانتخابات المبكرة قريباً.وقال العرباوي في حديث لوسائل اعلام محلية إن دعوات حل مجلس النواب العراقي صحيحة، ولكن قد تكون غير جدية خصوصاً ان هناك كتلاً سياسية كبيرة تخشى التراجع انتخابياً.وبشأن قدرة الكتل السياسية […]

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