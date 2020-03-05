2020/03/05 | 13:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكدت اللجنة المالية النيابية، أنها ستدعم شبكة الإعلام العراقي لدورها الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري: سندعم شبكة الإعلام العراقي لدورها الوطني ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري: سندعم شبكة الإعلام العراقي لدورها الوطني ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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