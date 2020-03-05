القبض على رونالدينيو في الباراغواي بتهمة التزوير

2020/03/05 | 13:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطات الباراغواي أن النجم البرازيلي السابق رونالدينيو وشقيقه روبرتو يخضعان للتحقيق، بتهمة دخول البلاد بجوازي سفر مزورين.

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