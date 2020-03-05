باريس سان جيرمان يضحي بنيمار من أجل مبابي

2020/03/05 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية بأن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي تتجه إلى الاستغناء عن البرازيلي نيمار دا سيلفا في الصيف من أجل الاحتفاظ بالشاب المميز كيليان مبابي.

وارتبط اسم كيليان مبابي بالرحيل عن صفوف ناديه الحالي باريس سان جيرمان في الصيف القادم أو في 2021، حيث يخطط فريق ريال مدريد الإسباني إلى خطف النجم الفرنسي الذي يعد أهم أهدافه منذ فترة.

وفي المقابل يرغب نادي باريس سان جيرمان في بيع أحد نجومه في الصيف من أجل الهروب من قانون اللعب المالي النظيف.

وأشارت الصحيفة الإسبانية بأن" نيمار دا سيلفا سيكون ضحية استمرار كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، حيث سيعرضه النادي للبيع في الصيف سواء لبرشلونة الإسباني أو لأي فريق آخر يرغب في ضمه، في المقابل سيحتفظ سان جيرمان بنجمه الفرنسي".

وأكملت الصحيفة أن" إدارة باريس سان جيرمان ستعرض على كيليان مبابي تجديد عقده براتب خيالي من أجل نسيان أمر انضمامه للنادي الملكي".

الجدير بالذكر أن كيليان مبابي سينتهي عقده مع باريس سان جيرمان صيف عام 2022، وشارك مع باريس هذا الموسم حتى الآن في 32 مباراة، ونجح في تسجيل 30 هدفاً، وصناعة 17 آخرين.

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