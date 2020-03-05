2020/03/05 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- النجف

أفاد مصدر مطلع من محافظة النجف، الخميس (05 اذار 2020)، بزيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لمرقد الامام علي، للمرة الثانية خلال 24 ساعة، بعد زيارته ليلة أمس.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر زار ضريح الامام علي للمرة الثانية خلال 24 ساعة"، مشيراً الى أن "الهدف من ذلك حث الناس على الزيارة".





وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد زار، مساء الاربعاء، مرقد الامام علي (عليه السلام) في محافظة النجف.

وكان مصدر محلي من داخل محافظة النجف، قد افاد، الاثنين (24 شباط 2020)، ‏ بإغلاق ضريح مرقد الامام علي في المحافظة، لغرض التعقيم الطبي بعد وجود حالة اصابة بفايروس كورونا في محافظة النجف.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "العتبة العلوية أغلقت أبواب ضريح الامام علي بن ابي طالب في النجف الاشرف، لغرض التعقيم الطبي، بعد وجود حالة اصابة بفايروس كورونا لطالب حوزوي إيراني الجنسية".

بغداد اليوم- كردستان

كشف مصدر سياسي مطلع، الخميس (5 آذار 2020)، عن اتفاق سياسي جرى بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، من حصة الاخير لشغل 88 منصبا شاغرا في حكومة إقليم كردستان، مبينا أن الوطني الكردستاني اختار جميع اسماء المرشحي

بغداد اليوم-بغداد

رجح قائد الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، الخميس (05 آذار، 2020) أن يكون فيروس كورونا، هجوماً بيولوجياً استهدف الصين وإيران أولاً.

وقال سلامي، في تصريحات نقلها موقع انباء فارس، "اننا نخوض الان حربا ضد فيروس كورونا الذي قد

بغداد اليوم- بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في الهيأة، الخميس (05 آذار 2020)، تمكنها من إحباط محاولة للاستيلاء على أحد العقارات في محافظة نينوى، مبينة أن مساحة العقار تبلغ (11) دونما.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فريق عمل من م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. الصدر يزور مرقد الإمام علي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. الصدر يزور مرقد الإمام علي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).