عضو بلجنة الحكام: جميع قرارات حكم لقاء اربيل صحيحة وننتظر تقرير المساعد

2020/03/05 | 13:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ خاص

أكد عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة العراقي نجم عبود الخميس،( 5 آذار 2020)، أن قرارات حكم لقاء اربيل والصناعات احمد كاظم والتي احدثت جدلا خلال وبعد اللقاء، جميعها صحيحة، فيما اشار الى ان اعتداء نفر من جمهور اربيل على مساعد الحكم وسام محمد أمر مرفوض ننتظر تقرير المعتدى عليه لاتخاذ مايلزم من قبل لجنة الانضباط.

وقال عبود في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم يوم امس الاربعاء إعادة وتحليل جميع الحالات التي اثارت الجدل بعد اللقاء، من قبل سبعة حكام دوليين سابقين وعاملين حاليا في الاشراف التحكيمي، وتبين ان جميع قرارات حكم اللقاء احمد كاظم صحيحة ولم يخطأ بحالة تستحق التأشير او تؤكد انحيازه لهذا الطرف على حساب الآخر".

واضاف، أن "موضوع الاعتداء على مساعد الحكم وسام محمد، امر مرفوض واستنكرته حتى ادارة اربيل التي تعمل باحترافية "،مبينا، أن "لجنة الانضباط تنتظر تقرير المعتدى عليه والذي من المؤمل ان يقدمه الاحد المقبل، لغرض النظر به".

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