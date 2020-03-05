مسرور بارزاني: تقدم كوردستان نتاج ثمرة انتفاضة آذار

2020/03/05 | 13:34 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني

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