2020/03/05 | 13:34 - المصدر: كردستان 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني: تقدم كوردستان نتاج ثمرة انتفاضة آذار ) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني: تقدم كوردستان نتاج ثمرة انتفاضة آذار ) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني: تقدم كوردستان نتاج ثمرة انتفاضة آذار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).