العيساوي: الكتل السياسية غير معتادة على الآلية التي تم طرحها بتسمية حكومة علاوي

2020/03/05 | 13:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى النائب عن تحالف الوطن أولاً، فيصل العيساوي، أن الكتل السياسية غير معتادة على الآلية التي تم طرحها بتسمية حكومة محمد توفيق علاوي.وقال العيساوي في تصريح إن رئيس الوزراء المقبل يتعين عليه تحديد المشاكل قبل القبول بتولي … Readmore

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