معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في الحشد تدعو ذوي الشهداء في واسط المشمولين بالحج لهذا العام الى مراجعتها

2020/03/05 | 13:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في الحشد الشعبي، الخميس، ذوي الشهداء في محافظة واسط المشمولين بالحج لهذا العام الى مراجعتها لغرض العرض على اللجنة الفحص الطبي.وقالت المعاونية في بيان انها تدعو “ذوي الشهداء ممن تم ترويج معاملات الحج لعام ٢٠٢٠ الى مراجعة مقر المعاونية لغرض العرض على اللجنة الفحص الطبي وتهيئة الحجاج بالجانب الصحي

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