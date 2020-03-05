البنك المركزي: بدء استلام طلبات قرض ال 75 مليون دينار ضمن مبادرة القروض الإسكانية للموطنة رواتبهم

2020/03/05 | 13:36 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنك المركزي: المبادرة تشمل المصارف الاهلية المشاركة بمبادرة الـ 1 ترليون دينار.البنك المركزي: هناك ثلاث فوائد للقرض واحدة منها عمولة ادارية للبنك المركزي تقدر بـ 7 بالألف تؤخذ لمرة […]

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