المفوضية: إجراء الانتخابات المبكرة مرهون باستكمال تشريع قانونها

2020/03/05 | 13:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رهن مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إجراء الانتخابات المبكرة باستكمال تشريع قانونها والجداول الملحقة به.

وذكر بيان لمجلس المفوضين، أن إجراء عملية انتخابية عادلة وفقاً للمعايير القانونية والدولية يتطلب إسراع مجلس النواب باستكمال إجراءات تشريع قانون الانتخابات والجداول الملحقة به، والتي تحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد الانتخابية لكل دائرة، وترسيم حدود الدائرة الانتخابية بصورة دقيقة، حينها يتسنى للمفوضية اقتراح موعد لإجراء الانتخابات طبقا لما يرد في قانون الانتخابات، مع مراعاة أن يكون الموعد في أقرب وقت ممكن.

وأضاف البيان أن مجلس المفوضين يعمل جاهداً على تهيئة التدابير الفنية واللوجستية اللازمة لإجراء انتخابات وفق المعايير الدولية داعياً شركاء العملية الانتخابية الى دعم المناخ الديمقراطي الذي يتطلب العمل الجاد للوصول الى مستوى أفضل في توعية وتثقيف الناخبين على أهمية المشاركة في الانتخابات.

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