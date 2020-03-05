2020/03/05 | 13:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق كشفت النائب عن كتلة الصادقون النيابية اكتفاء الحسناوي، الخميس، عن طرح قانون الضمان الصحي مع بدء الفصل التشريعي الجديد، مبينة أن اللجنة ستشرع بالتصويت على المواد المتبقية ومن ثم التصويت على مجمل القانون.وقالت الحسناوي، في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “قانون الضمان الصحي سيرى النور خلال الفصل التشريعي الجديد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصادقون النيابية: طرح قانون الضمان الصحي مع بدء الفصل التشريعي الجديد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصادقون النيابية: طرح قانون الضمان الصحي مع بدء الفصل التشريعي الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).