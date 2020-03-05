القبض على مسؤول زرع العبوات الناسفة في قضاء الفلوجة

2020/03/05 | 13:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، عن إلقاء القبض على المسؤول عن زرع العبوات الناسفة في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة ألقت القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الحقلانية بقضاء حديثة – الأنبار”.وأضافت المديرية، أن […]

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