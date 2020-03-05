أمريكا بصدد حظر تطبيق (تيك توك) الصيني على الأجهزة الحكومية: أداة استخباراتية

2020/03/05 | 13:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ذكر السيناتور الأمريكي، جوش هاولي، اليوم الخميس، أنه سيتقدم بمشروع قانون لحظر استخدام تطبيق "تيك توك" الشهير على الأجهزة الحكومية.

ووصف السيناتور التطبيق بأنه "خطر أمني رئيسي على الشعب الأمريكي".

وأشار المسؤول في مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، كلايد لاوس إلى أن "المعلومات التي قد يتم جمعها عبر تطبيق تيك توك قد تستخدم لأغراض عديدة".

كما ألمح إلى "أن التطبيق قد يجمع بيانات المستخدمين، والتي منعها بيانات تتعلق ببطاقات الائتمان وقوائم الاتصال".

وحذر مسؤولون من مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارتي العدل والأمن الداخلي في أمريكا من "أن تطبيق تيك توك قد يتحول لأداة بيد الاستخبارات الصينية".

أما برايان وير، مسؤول الأمن الإلكتروني في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية فقال "الصين تملك برامج مذهلة في جمع البيانات وتطوير الذكاء الاصطناعي لا نعرف الغرض منها تماما..



ولذا نشعر بالقلق"

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