"فيسبوك" تكشف النقاب عن الأداة التي استخدمتها لحظر 6.6 مليار حساب مزيف

2020/03/05 | 13:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشفت "فيسبوك" عن أداة التعلم الآلي التي اعتمدتها في العام الماضي لإزالة أكثر من 6 مليارات حساب وهمي، بالإضافة إلى ملايين الحسابات الوهمية الجديدة التي تمنع إنشاءها يوميا.ووفقا لشركة "فيسبوك"، فإنه وقع تطوير الأداة منذ عامين، وهي واحدة من أكثر الطرق تقدما في فيسبوك لمحاربة الحسابات الوهمية.وتستخدم الأداة المسماة Deep Entity Classification (تصنيف الكيانات العميقة ) لتحليل حسابات "فيسبوك" النشطة وسلوك الملف الشخصي الفردي في بقية المجتمع، وذلك بهدف تقييم جميع المعلومات.وتبحث الأداة في عشرات الآلاف من الميزات، مثل عدد طلبات الصداقة التي أرسلها الحساب والمجموعات أو الصفحات التي انضم إليها أو تابعها، والأهم من ذلك، أن نموذج التعلم الآلي يعيد تدريب نفسه تلقائيا، مما يعني أنها قابلة للتطور والتكيف مع التغير المستمر في تكتيكات الحسابات الوهمية.وصرحت بشرى غرباوي مديرة علوم البيانات في فيسبوك لـ ZDNet أن الأداة خفضت الحجم المقدر للحسابات الوهمية بنسبة 27%.وهي تقدر أن حجم الحسابات الوهمية على "فيسبوك" يبلغ الآن 5%.

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