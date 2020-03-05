إخلاء عشرات المحجورين بعد التأكد من عدم اصابتهم بكورونا في كردستان

2020/03/05 | 13:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اعلنت قائممقامية قضاء سوران شمالي محافظة اربيل في اقليم كردستان، اليوم الخميس، اخلاء 283 شخصا كانوا محتجزين للاشتباه باصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدة ان نتائج الفحوصات المختبرية التي خضعوا لها كانت سالبة ما يعني عدم اصابتهم بالفيروس المستجد.وعقد قائممقام القضاء كرمانج عزت مؤتمرا صحفيا شكر فيه المحتجزين لتحملهم الحجر لمدة 14 يوما وتبين عدم اصابتهم بالفيروس.واعرب المسؤول المحلي عن أمله بألّا يفكر اولئك الاشخاص المتواجدين في ايران الدخول الى اراضي الاقليم عن طريق التهريب، ودعاهم الى ضرورة اخضاع انفسهم الفحوصات الطبية وللحجر الصحي للتأكد من سلامتهم.

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