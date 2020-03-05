اللواء 13 بالحشد يؤمن محيط قضاء القائم بنقاط مكثفة

2020/03/05 | 13:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امن اللواء 13 بالحشد الشعبي، الخميس، محيط قضاء القائم وذلك من خلال نشر نقاط أمنية مكثفة.وقال اعلام الحشد في بيان و تلقته وكالة صدى ان، اللواء 13 نشر نقاطا أمنية مكثفة في محيط قضاء القائم غرب الانبار من جميع الجهات بدرجة 360 درجة.وأضاف ان، الجيش والشرطة يساندان الحشد في تلك المنطقة وهناك تعاون

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