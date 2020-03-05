تسجيل 591 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بكورونا خلال الـ24 الماضية في
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تسجيل 591 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بكورونا خلال الـ24 الماضية في إيران
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