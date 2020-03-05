الصين تخصص قرابة 16 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا

2020/03/05 | 13:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن نائب وزير المالية الصيني، شو هونغ تساي، اليوم الخميس، ان بلاده خصصت 110.48 مليار يوان لمواجهة فيروس كورونا.

قال تساي في تصريح صحفي إن "بلاده خصصت 110.48 مليار يوان (15.93 مليار دولار) لتمويل جهود متعلقة بفيروس كورونا اعتبارا من الرابع من آذار".

وأضاف أن "الصين ستضمن سلاسة عمل الحكومات المحلية في ظل تفشي الفيروس وأن وزارة المالية ستؤمن الاحتياجات المالية لإقليم هوبي، وهو بؤرة تفشي المرض".

وشهدت الصين ارتفاعا في عدد الحالات الجديدة يوم الخميس خاصة في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي التي يعتقد أن الفيروس ظهر لأول مرة بسوق فيها أواخر العام الماضي.

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