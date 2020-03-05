السعودية اتخذت

2020/03/05 | 13:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبيد أعبيد - الحرة

كإجراء للحد من انتشار فيروس "كورونا"، أعلنت السعودية تعليق مناسك العمرة للمواطنين والمقيمين، حتى إشعار آخر.





ويعد هذا القرار المرتقب أن تطول فترة تنفيذه، "صعبا" من الناحيتين المادية والمعنوية، إذ تعتبر الأراضي المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة قبلة للمسلمين من جميع أنحاء العالم.

ومن الناحية الاقتصادية تصل مداخيل مناسك العمرة ومعها الحج، بحسب أرقام رسمية للرياض، ما بين 20 و26 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي 5.33 إلى 6.67 مليارات دولار في السنة الواحدة.

لكن في المقابل، لم تعلن إيران والعراق أي قرار جدي لوقف الزيارات الدينية للعتبات والأضرحة والمزارات المقدسة، في عواصمها الدينية مثل "قم" و"طهران" و"النجف" و"كربلاء" وغيرها.

ومن شأن عدم اتخاذ هذا القرار في العراق وإيران، تهديد الأمن الصحي لمواطني دول الجوار، وذلك ما بدا واضحا بعد وصول الفيروس إلى العراق وكل دول الخليج، فقط عبر أشخاص قادمين من إيران.





وإزاء ذلك، تُطرح أسئلة حول أسباب عدم اتخاذ إيران والعراق قرار منع زيارات الأماكن المقدسة ذات التجمعات الكثيفة تفاديا لزيادة تفشي الفيروس؟

منع للتجمعات الدينية مع "وقف التنفيذ"

سيف البدر، المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، قال لموقع "الحرة"، إن الوزارة "وجهت تعليمات واضحة إلى هيئة النافذ (حرس الحدود) لإغلاق المعابر الحدودية أمام جميع القادمين من إيران، باستثناء حاملي الجنسية العراقية"، لكن "بعضها لم يتم تنفيذ إغلاقها فعليا رغم التوجيهات"، يورد البدر.





وعن سبب عدم منع الزيارات الدينية، أفاد المتحدث الحكومي، بأنهم "حثوا على تجنب مختلف التجمعات بما فيها الدينية في الأماكن المقدسة".





لكنه نفى وجود قرار حكومي بإغلاق المواقع المقدسة على وجه الخصوص، إلا أنه قال "سيعقدون لقاءات مع عبد المهدي الكربلائي (ممثل المرجعية الشيعية العليا في كربلاء والأمين العام للعتبة الحسينية) لـبحث أمر تنفيذ منع الزيارات الدينية".

لكن ما الذي يعرقل قرارا حكوميا عاديا مثل هذا، يهدف لحماية الصحة العامة للعراقيين ودول الجوار؟

البحث عن التبرعات المالية

في هذا السياق، يعزو منعم خميس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، في حديث مع موقع "الحرة"، سبب عدم إقدام السلطات العراقية على منع الزيارات الدينية إلى "ضعف الحكومة أمام قوة ونفوذ مراجع العتبات والشخصيات الدينية القائمة على المؤسسات الدينية".





ومن بين الأسباب أيضا، يرى خميس، أنها "تعود إلى ما هو مادي مرتبط بأموال التبرعات التي يمنحها الحجاج الإيرانيون إلى العتبات الدينية في العراق".





وأشار إلى أن "العتبتين العباسية والحسينية، من أغنى العتبات الدينية في العراق، وتعولان بشكل كبير على التبرعات المالية، وبالتالي يصعب أن تسمح بإغلاقهما".





ركائز النظام الإيراني لـ"ترويجه" خطابه

السبب "المادي" نفسه، يأتي على ذكره الكاتب الصحفي في الشأن الإيراني، محمد مجيد الأحوازي، في حديث لـموقع "الحرة"، موضحا بالقول: "العتبة الرضوية (أشهر المواقع المقدسة في إيران) تمتلك مصارف وسلسلة فنادق ومستشفيات خاصة..



وكل هذا من أموال تبرعات الزائرين من إيران وخارجها، وبالتالي لا يمكنها السماح بإغلاقها رغم تفشي الفيروس".





ومن الأسباب أيضا، بحسب المتحدث، اعتبار النظام المزارات الدينية، "إحدى أدوات الترويج لخطاب نظام الحكم للمسلمين الشيعة عبر العالم، وصلة وصله بهم، وأحد أهم ركائز النظام الإيراني في ترويج خطابه الديني الشيعي".

وعن سبب "عجز" حكومة روحاني عن منع الزيارة، قال الخبير في الشأن الإيراني، إن هذه العتبات المقدسة "لها نفوذ سياسي يتجاوز الحكومة نفسها، فرئيس العتبة الرضوية (سادن العتبة أحمد مروي) يعد من الشخصيات التي يشرف على تعيينها شخصيا المرشد الأعلى، علي خامنئي".





وإعلاميا في إيران، بادرت بعض الصحف المقربة من "إصلاحيين"، إلى التنبيه بخطورة استمرار فتح الأماكن المقدسة في البلاد في ظل تفشي فيروس "كورونا".



لكن شخصيات دينية من "العتبة الرضوية" خرجت للتحذير من الأمر، معتبرة المطالب الداعية للحد من انتشار الفيروس "مؤامرة أميركية" ضدها، يقول الأحوازي.





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