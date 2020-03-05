لايعلم الكثيرون بوجودها.. مشاهد مذهلة من الجو لبحيرة تزين صحراء دبي

2020/03/05 | 13:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تمكنت مضيفة الطيران الأوكرانية أوليانا شيبوتينيك، من التقاط مشاهد رائعة في صحراء دبي، لبحيرة صممت كجزء من معرض “إكسبو 2020″، من ارتفاع عشرات الأمتار بواسطة طائرة بدون طيار.وتحتضن مدينة دبي، في الإمارات العربية المتحدة، العديد من الجواهر المخفية التي عادة ما تكون مفاجئة بالنسبة للأشخاص من حول العالم.وفي بحيرات القدرة، […]

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