كوردستان يخلي عشرات المحجورين بعد التأكد من عدم اصابتهم بكورونا

2020/03/05 | 13:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت قائممقامية قضاء سوران شمالي محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الخميس اخلاء 283 شخصا كانوا محتجزين للاشتباه باصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدة ان نتائج الفحوصات المختبرية التي خضعوا لها كانت سالبة ما يعني عدم اصابتهم بالفيروس المستجد.وعقد قائممقام القضاء كرمانج عزت مؤتمرا صحفيا شكر فيه المحتجزين لتحملهم الحجر لمدة 14 يوما وتبين عدم […]

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