الفتح : يؤكد صعوبة إجراء الانتخابات المبكرة بسبب مشاكل إجرائية ومالية

2020/03/05 | 14:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أكد تحالف الفتح اليوم الخميس صعوبة إجراء الانتخابات المبكرة بسبب مشاكل إجرائية ومالية تعرقل تحديد موعد الانتخابات.وقال عضو مجلس النواب النائب أحمد الكناني في تصريح صحفي إن “القوى السياسية ليس لديها مشكلة بإجراء الانتخابات في المدة المحددة، مشيراً إلى “وجود عقبات تعرقل إجراء الانتخابات في الوقت الحالي”.وأوضح أن “إجراء الانتخابات يتطلب أموالاً […]

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