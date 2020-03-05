وفاة والد الفنان المصري أحمد عزمي بعد صراع مع المرض

2020/03/05 | 14:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي والد أحمد عزمي، مهندس الصوت بالتليفزيون المصري، عزمي محمد عزمي، صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.وستُشيع الجنازة من مسجد خالد بن الوليد في حدائق الأهرام في القاهرة، ظهر اليوم الخميس، ولم يتحدد بعد موعد أو مكان العزاء.يذكر أن أحمد عزمي كان مشغولاً بعرض مسرحية “الملك لير” مع يحيي الفخراني، لكنه تابع

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