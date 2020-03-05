الكشف عن تفاصيل لقروض اسكانية خاصة للموظفين في العراق

2020/03/05 | 14:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف البنك المركزي العراقي، الخميس، عن تفاصيل مبادرة القروض الاسكانية للموظفين الموطنة رواتبهم.وقال مدير قسم الاقراض الداخلي في البنك المركزي احمد ابراهيم المعمار، إن "هناك مبادرتين اطلقها البنك المركزي وهي مبادرة الـ 1 ترليون دينار، ومبادرة الـ 5 ترليون دينار التي تعني بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، لافتا الى ان "البنك رأى بان هناك حاجة ملحة لإنشاء وحدات سكنية، فقد تم تخصيص جزء من هذه المبادرات للإقراض السكني والعقاري".واضاف، انه "تم تنفيذ نحو 2 ترليون دينار من مبادرة الـ 5 ترليون دينار"، مشيرا الى ان "البنك المركزي قرر في الاونة الاخيرة تخصيص جزء من مبادرة الـ 1 ترليون لقطاع الاسكان".واشار المعمار الى ان "المبادرات السابقة كانت تمنح القروض للعشوائيات وللسند المشاع، بينما الان اتجه البنك المركزي نحو البناء العمودي للمجعات"، مبينا ان "البنك اعطى خيارات عدة للمصارف الاهلية بانه اذا كان التوجه نحو المجمعات الاستثمارية فان القرض سيكون 75 مليون دينار كاقصى حد للموطنة رواتبهم فقط".واوضح، ان "هذه المبادرة ستدعم الشمول المالي وكذلك قطاع المصارف الاهلية، من خلال تشجيع الموظف لتوطين راتبه في المصارف الاهلية"، مؤكدا سعي البنك المركزي لتذليل العقبات امام الموظف لنقل راتبه من المصارف الحكومية الى الاهلية لغرض التوطين".ولفت مدير قسم الاقراض الداخلي في البنك المركزي الى ان "هذه المبادرة تشمل المصارف الاهلية المشاركة بمبادرة الـ 1 ترليون والتي يبلغ عددها نحو 35 مصرفا، مبينا ان "هذه المصارف ليس جميعها تمتلك نظام التوطين، بينما القروض العقارية تمنح للموطنة رواتبهم في المصارف الاهلية فقط".واكد ان الهدف من هذه المبادرات لاعادة ثقة المواطن بالمصارف الاهلية وتقليل احتكار المصارف الحكومية لرواتب موظفي الدولة، مشيرا الى ان المصارف الاهلية ستقدم امتيازات وتسهيلات كبيرة بهذا المجال لخلق المنافسة.وأشار المعمار الى ان هناك ثلاث فوائد للقرض واحدة منها عمولة ادارية للبنك المركزي تقدر بـ 7 بالالف تؤخذ لمرة واحدة، والثانية فائدة ثابتة لا تتعدى الـ 4% للمصرف، والثالثة فائدة للشركات الضامنة، مؤكدا تم اطلاق هذه القروض منذ ايام وبدا استلام الطلبات.وبين ان القرض يصرف حسب الكشف الذي يرسل من المصرف الى البنك المركزي، مشيرا الى ان هذه المشاريع ستكون بمراقبة ومتابعة البنك المركزي.وبشان المشاريع الصغيرة والمتوسطة اكد المعمار، استمرار منح القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبينا ان القرض كان في السابق 50 مليون دينار بعدها ارتفع الى 100 مليون واليوم اصبح اكثر من مليار دينار خاصة للمشاريع التنموية التي تخدم القطاعات الاقتصادية الصناعية والزراعية وتشغل ايدي عاملة كثيرة.وتابع، ان فائدة قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة تقدر بـ 5.1 بالمئة ومنها عمولة ادارية للبنك الركزي تؤخذ لمرة واحدة.

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