4 أندية تفاوض لاعب برشلونة راكيتيتش تمهيدًا لمغادرة كاتالونيا

2020/03/05 | 14:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يقترب الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني، من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني في الموسم المقبل، فيما تفاوض 4 أندية اسبانية وانجليزية وايطالية تتفاوض مع اللاعب.وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، عن دخول 4 أندية في مفاوضات مع راكيتيتش لضمه في الموسم المقبل.وأوضحت الصحيفة أن العرض الأول جاء […]

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