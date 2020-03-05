5 عوامل تؤدي إلى فشل زراعة الشعر

2020/03/05 | 14:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلجأ الكثير من الرجال إلى زراعة الشعر كحل نهائي بعد الإصابة بالصلع وخسارة الجزء الأكبر من شعر الرأس.إلا أن زراعة الشعر كغيرها من العمليات الجراحية معرضة للنجاح والفشل، وهناك عوامل تعزز من نجاحها، وأخرى تزيد من احتمالات فشلها.وفيما يلي مجموعة من العوامل التي تتسبب بفشل زراعة الشعر، بحسب موقع ديركاجين الإلكتروني: 1- جراح

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