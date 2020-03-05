علاج البشرة بالكهرباء صيحة جديدة في عالم التجميل

2020/03/05 | 14:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر في الآونة الأخيرة توجه جديد، يتمثل في استخدام تيارات ضعيفة من الكهرباء بطريقة آمنة للعناية ببشرة الوجه.وبحسب التقارير فإن التوجه الجديد ينطوي على فوائد كثيرة بما في ذلك تقليل الانتفاخات في البشرة وزيادة التصريف اللمفاوي وفتح المسام وتنعيم البشرة.وبات التوجه الجديد شائعاً في البلدان الغربية وخاصة لدى أوساط المشاهير أمثال جينيفر أنيستون

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