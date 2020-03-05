تركيا تعلن قتل 184 عنصرا من الجيش السوري خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/03/05 | 14:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، عن الخسائر التي تكبدها الجيش السوري في محافظة إدلب بشمال غربي البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن العملية العسكرية التي أطلقت عليها أنقرة اسم "درع الربيع" تواصلت "بنجاح من البر والجو طيلة الليلة الماضية".

وتابعت الوزارة أن "القوات التركية تمكنت خلال اليوم الأخير من قتل 184 عنصرا من قوات الحكومة السورية وتدمير أربع دبابات وخمسة مدافع وراجمات صواريخ وثلاث مضادات للدبابات وثماني عربات عسكرية وعربتي دوشكا ومدرعتين".

ولم يكشف البيان عما إذا كانت القوات التركية تكبدت أي خسائر خلال نفس الفترة.

وفي الأسابيع الأخيرة تحولت محافظة إدلب إلى ساحة لمواجهة عسكرية مفتوحة بين الجيشين السوري والتركي، إذ أطلقت أنقرة عمليتها العسكرية في المحافظة بعد حادثة مقتل 34 من جنودها في إدلب جراء القصف الجوي السوري الشهر الماضي.

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