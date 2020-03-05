أردوغان يصل الى موسكو لمناقشة الوضع في إدلب

2020/03/05 | 14:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إلى موسكو حيث سيلتقي في وقت لاحق، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة الوضع في إدلب السورية.

ويضم الوفد التركي وزراء الخارجية والدفاع والمالية ورئيس هيئة الاستخبارات.

يذكر أنه تم عقدت ثلاث مفاوضات روسية-تركية على مستوى الخبراء في موسكو وأنقرة ومع ذلك لم يتم التوصل إلى اتفاق لذا طرحت القضية على مستوى الرؤساء.

وتصاعد الوضع في إدلب بعد أن شن إرهابيو هيئة التحرير الشام هجومًا واسع النطاق على مواقع الجيش السوري في 27 شباط، حيث رد الجيش السوري بإطلاق النار.



ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تم قصف الجيش التركي، الذي كان لا ينبغي أن يكون هناك.

وتوفي 36 جنديا تركيا وأصيب أكثر من 30 شخصا نتيجة الهجوم، واتخذت روسيا تدابير لوقف إطلاق النار فور وصول معلومات عن الجرحى وتم ضمان الإجلاء الآمن للقتلى والجرحى إلى تركيا.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن تركيا لم تتمكن من الوفاء بالعديد من الالتزامات الرئيسية لحل المشاكل المحيطة بإدلب السورية.



على وجه الخصوص، لم تقم بفصل المعارضة المسلحة، المستعدة للحوار مع الحكومة في إطار العملية السياسية، عن الإرهابيين.

وكان الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، قد توصلا في 17 من أيلول 2018، خلال قمة عقدت في سوتشي، إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب بحلول 15 تشرين الأول 2018، بعمق 15-20 كم، مع انسحاب المسلحين المتطرفين من هناك، بما فيهم مسلحي جبهة النصرة.

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